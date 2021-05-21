Дело банды, привозившей наркотики из ЕС в Россию, направлено в суд

Следователи МВД России закончили расследование дела лидера преступной группы, которая поставляла наркотики из Европы в РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По информации полиции, из незаконного оборота изъяли свыше 135 кг гашиша и более 12 кг кокаина.

«Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела по обвинению лидера и участника организованной группы, занимавшейся контрабандными поставками кокаина и гашиша в особо крупных размерах из стран Европейского союза на территорию Российской Федерации», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обвиняемые искали водителей грузовиков, переправлявших за деньги в Россию наркотики. При этом груз скрывался от таможни. Затем наркотики приходили в Петербург, а оттуда распределялись по всей стране.

Задержать членов банды удалось при помощи правоохранителей Литвы.

Лидеру преступной группы были предъявлены обвинения по статьям о распространении и контрабанде наркотиков. С утвержденным прокурором обвинением дело из 19 томов направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сейчас устанавливаются иные участники, причастные к сбыту наркотиков.

Ранее российские силовики перехватили 810 кг героина, следовавших в ЕС.