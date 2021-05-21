Ограничения по COVID-19 продлили в Петербурге до 12 июля

Введенные ранее ограничения по коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге продлены до 12 июля. Об этом заявила пресс-служба администрации губернатора города на официальном сайте.

«Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» подписал губернатор Александр Беглов», — уточнили в сообщении.

Как пояснили в администрации, запрет на посещение организованными группами детей до 16 лет театров и цирков утратит силу с 31 мая.

Контроль за выполнением постановления был возложен на вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова.

За последние сутки в России выявлено 8 937 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки зафиксировали в Москве (2 954) и Санкт-Петербурге (815).

В январе власти Петербурга называли условие отмены мер по COVID-19. Утверждалось, что в городе свободно 33% коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

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