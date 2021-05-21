Пятеро пострадавших при ЧП в коллекторе под Таганрогом находятся в реанимации

Пять рабочих, пострадавших при аварии в коллекторе в Ростовской области, находятся в реанимации. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, пишет РИА «Новости».

«Пять пострадавших находятся в отделении реанимации, из них четверо — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом», — сказал Кузнецов.

Он уточнил что еще три пациента находятся в состоянии средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая врачебная помощь.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной ЧП на очистных сооружениях, в результате которого погибли рабочие, стало несоблюдение техники безопасности.

ЧП произошло 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. Погибли 10 человек, пострадали восемь человек, шесть из которых поместили в реанимацию. По факту аварии прокуратура Ростовской области организовала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.