Власти назвали главной причиной ЧП в Таганроге несоблюдение техники безопасности

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной ЧП на очистных сооружениях, в результате которого погибли рабочие, стало несоблюдение техники безопасности, передает ТАСС.

«Я думаю, что основная причина — это несоблюдение техники безопасности. Когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, наступило отравление метаном, который без запаха, как известно, и действует очень быстро», — сказал он.

Глава региона отметил, что следственные мероприятия, направленные на установление причины аварии продолжаются.

Также он сообщил, что все семьи погибших получат по 1 млн руб. Пострадавшим с тяжелой или средней степенью выплатят по 400 тыс. руб., а получившим вред здоровью легкой степени тяжести — по 200 тыс. руб.

Кроме того, Голубев объявил 22 мая днем траура в Ростовской области.

Ранее губернатор Ростовской области рассказал о состоянии пострадавших рабочих.

ЧП произошло 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. Погибли 10 человек, пострадали восемь человек, шесть из которых поместили в реанимацию. По факту аварии прокуратура Ростовской области организовала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.