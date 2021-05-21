Байден обиделся на студентов, которые не рассмеялись над его шуткой

Президент США Джо Байден неудачно пошутил во время своего обращения к студентам Академии береговой охраны в штате Коннектикут, сообщается в Twitter Breitbart News.

Лидер страны, выступая перед учащимися, процитировал экс-президента Рональда Рейгана и назвал береговую охрану «твердым ядром Военно-морского флота во время войны».

Однако студенты не оценили шутку и никак не отреагировали на высказывание Байдена.

«Вы действительно скучный класс. Ну же, ребят. Вам солнце припекло? Я думал, что вы поаплодируете», — ответил президент США.

Ранее СМИ писали, что Джо Байден не смог произнести с первого раза слово «эскалация», говоря о развитии отношений с Россией. Это произошло во время выступления главы США перед членами обеих палат Конгресса.

В Белом доме неоднократно заявляли, что Вашингтон не стремится к эскалации отношений с Москвой.