В Минздраве оценили сертификаты вакцинации от коронавируса

В Министерстве здравоохранения России выразили надежду, что введение сертификатов о вакцинации от коронавируса поможет уберечь европейцев от излишних проверок. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, пишет РИА «Новости».

«Мы в том числе надеемся, что использование этого сертификата европейскими странами и взаимное признание подобных документов позволит с одной стороны уберечь вакцинированных от излишних … проверок», — сказал замминистра.

Также Глаголев надеется, что документ позволит восстановить транспортные связи «допандемического уровня». Он подчеркнул, что Россия предоставляет вакцинированным возможность получить сертификат по окончании полного курса иммунизации.

Ранее глава комитета по гражданским свободам в Европарламенте Хуан Фернандо Лопез Агиляр назвал дату вступления в силу цифрового коронавирусного сертификата. Также стало известно, что Евросоюз приступил к испытаниям системы сертификатов вакцинации от COVID-19.