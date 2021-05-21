Суд на неделю приостановил работу Центрального детского магазина в Москве

Тверской районный суд Москвы на одну неделю приостановил работу Центрального детского мира на Лубянке из-за нарушения санитарных норм, сообщает РИА «Новости».

Причиной закрытия стали нарушения обязательных требований профилактики коронавируса во время встречи с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор».

В ходе расследования Роспотребнадзора были выявлены нарушения санитарных правил по профилактике новой коронавирусной инфекции. Как заявили в пресс-службе ведомства, контроль за масочно-перчаточным режимом был плохо организован, посетители находились в ЦДМ без масок и перчаток, также было зафиксировано отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха в местах общего пользования.

Кроме того, в магазине обнаружена нехватка дезинфицирующих средств, а у сотрудников клининга и технического персонала отсутствовали результаты тестов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что встречу с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор» на основе комиксов в Центральном детском магазине на Лубянке прервали из-за слишком большого количества посетителей.