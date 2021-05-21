Власти Таганрога подтвердили гибель 10 рабочих на очистных сооружениях

Мэр Таганрога Андрей Лисицкий подтвердил гибель 10 человек в результате аварии на очистных сооружениях, сообщает ТАСС.

«10 погибших», — сказал он, отвечая на вопрос о числе погибших.

ЧП произошло в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. В ГУ МЧС по региону сообщали, что получили информацию об отравлении рабочих. На месте работает звено газодымозащитной службы. В СК добавили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По факту аварии прокуратура Ростовской области организовала проверку.

В водоканале в Ростовской области сообщили, что на станции случился выброс метана.

Ранее по факту аварии СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.