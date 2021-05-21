Ученики рассказали о преподавателе ОБЖ, «напавшем» на них с ножом

Ученики и бывшие выпускники школы №120 в Казани рассказали «Газете.Ru» о преподавателе ОБЖ Сергее Курылёве после появления в сети кадров, где он инсценировал нападение на школьников с ножом.

Ученик школы Борис вспомнил, как он сам присутствовал на уроках, где проводилась инсценировка нападения террориста.

«Помню, он [Курылёв] рассказывал, что при входе в класс человека с оружием, первые парты сразу должны были опрокинуть их [парты], желательного на вооруженного, и спрятаться за ними. Действовать надо было быстро. Он говорил бросаться в него стульями. Было смешно от этих слов, но запомнилось хорошо», — поделился Борис.

Выпускница прошлого года Карина призналась, что уроки ОБЖ были ее самыми любимыми, а преподавателя несправедливо осуждают за то, что он «очень перегибает палку».

«Когда кто-то говорит, что Сергей Владимирович перегибает, я могу ответить, что его уроки запоминаются, и ученикам всем классов это интересно. Мы всегда его слушали, запоминали, рассказывали другим. А когда только говоришь на словах – это не запомнится. Я считаю очень неправильным то, что кто-то говорит, что он «перегибает палку». Если террорист нападет, надо быть к этому готовым», — поделилась собеседница «Газеты. Ru».

По словам Карины, Сергей Курылёв учил школьников поведению в самых разных экстремальных ситуациях.

«Сергей Владимирович такой учитель, что не нужно было никакой трагедии, чтобы он нам объяснял и показывал, как вести себя в опасных ситуациях. Мне кажется, все подумали, что он начал так делать после трагедии в Казани – нет, он нас учил всему этому задолго до этого», — объяснила Карина.

Другая выпускница прошлого года Елена рассказала, что Курылёв всегда давал школьникам самую нужную информацию о поведении в экстренных ситуациях.

«Например, как оказывать первую медицинскую помощь, как вести себя на водоемах и в лесу, что делать при пожаре, также учил нас самообороне. Самое главное никогда не паниковать и остро реагировать. Были и практические занятия в спортзале. Он показывал силовые приемы, мы и с ним дрались, не всерьез конечно», — сказала Елена.

Ранее в сети появилось видео, на котором Курылёв проводит тренировочное нападение на младшеклассников, вооружившись резиновой имитацией ножа. Сам учитель объяснил, практические занятия по отражению нападения на школьников выглядят со стороны шокирующе, но они должны помочь школьникам приобрести рефлексы, необходимые для мгновенного отражения атаки.