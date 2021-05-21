Столкновения полиции Израиля и палестинцев начались у мечетей на Храмовой горе

Столкновения между израильской полицией и палестинцами начались на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Столкновения начались после пятничной молитвы. Для разгона палестинцев полиция Израиля применяет шумовые гранаты и слезоточивый газ. Мирные палестинские граждане, в свою очередь, кидаются в правоохранителей камнями.

По данным местной полиции, в связи с беспорядками полицейским был отдан приказ войти на Храмовую гору.

По предварительным данным, в результате столкновений пострадали 15 палестинцев.

11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа обменивались ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

20 мая правительство Израиля одобрило предложение Египта по двустороннему прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня с Израилем с 02.00 мск.

Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уже прогнозировали, что конфликт может вспыхнуть с новой силой в любой момент, поскольку устранить причины двусторонних противоречий не готова ни одна из сторон.