В казанской школе учитель ОБЖ устроил «нападение» на младшеклассников

Учитель ОБЖ казанской школы №120 Сергей Курылёв на протяжении трех лет проводит со школьниками тренировки по отражению нападения на учебное заведение, сообщает издание «Казанские Ведомости».

В ходе одной из тренировок, Курылёв провел тренировочное нападение на младшеклассников, вооружившись резиновой имитацией ножа. По его словам, практические занятия по отражению нападения на школьников выглядят со стороны шокирующе, но они должны помочь школьникам приобрести рефлексы, необходимые для мгновенного отражения атаки.

В качестве примера такого рефлекса Курылёв назвал ситуацию, при которой злоумышленник входит в помещение класса, вооружившись холодным оружием. В этом случае, по его словам, сидящие на ближайшей к двери парте должны опрокинуть ее вперед, чтобы затруднить злоумышленнику проход к детям.

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11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца.