Мясников развеял мифы о пользе некоторых продуктов

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вреде продуктов, которые считаются полезными, передает РИА «Новости».

Одним из таких продуктов является гематоген. Доктор отметил, что в таких батончиках нет ничего, кроме сахара и жира, так как весь компонент крови и железа был оттуда изъят еще в прошлом веке.

«Это просто вкусная конфетка, просто ириска, носящая гордое историческое название «гематоген», — заявил он.

Также Мясников указал на вред апельсинового сока. Несмотря на наличие кальция и витамина С, в нем содержится большая доза сахара. По словам специалиста, лучше отдавать предпочтение свежим апельсинам.

Кроме того, врач напомнил о разнице между творогом и твороженными десертами — в последних много сахара и молочного жира. Еще одним неполезным блюдом Мясников назвал манную кашу из-за большого количества крахмала. В качестве альтернативы он посоветовал есть овсяную или гречневую кашу.

Ранее Мясников рассказал о смертельно опасном продукте для детей.