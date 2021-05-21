В Киеве происходят столкновения националистов и сторонников Медведчука

В Киеве начались столкновения у здания суда между националистами и сторонниками главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, передает РИА «Новости».

В настоящее время в Киевском апелляционном суде рассматривают меру пресечения Медведчуку. У здания собралось несколько десятков человек с флагами националистической партии «Национальный корпус», которые требуют заключить депутата под стражу. Также туда пришли сторонники политика.

В результате между двумя группами начались столкновения. Участники потасовки наносили удары друг другу, толкались, бросали друг в друга бутылки с водой и дымовые шашки. В ситуацию вмешались силовики, разделив «противников» живым щитом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «эпохе Медведчука» пришел конец.

В мае суд в Киеве отправил главу политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест. Он подозревается в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, ему инкриминируют «посягательство на нарушение обычаев войны». В настоящий момент по этому делу проходит и соратник Медведчука по партии Тарас Козак. Всего политикам может грозить до 15 лет лишения свободы.

В свою очередь Медведчук не согласился с предъявленными обвинениями, заверяя, что это связано с политическим преследованием.