«Аэрофлот» устранил технические неполадки

Авиакомпания «Аэрофлот» устранила глобальный технический сбой, сообщает РИА «Новости».

«По нашей информации, работоспособность IT-систем восстановлена. Тем не менее, в связи со скоплением пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета», — заявил официальный представитель перевозчика Михаил Демин.

Он добавил, что ситуация полностью нормализуется в ближайшие часы.

Ранее авиакомпания предупредила пассажиров о возможных задержках и переносах рейсов из-за глобального сбоя в работе поставщика IT-услуг. Перевозчик не уточнял, у какого из поставщиков IT-услуг произошел сбой. По данным «Ведомостей», «Аэрофлот» использует международную систему Sabre.