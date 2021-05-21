В лицее в Березниках рассказали о напавшем на учителя десятикласснике

Ученица лицея №1 в Березниках, где утром было совершено нападение на учителя, сообщила «Газете.Ru» подробности инцидента, а также рассказала о нападавшем.

«Примерно в 12 часов (10:00 по Москве. — ред.) в школу пришел ученик 10 «Г» класса. Опоздав на урок, он зашел в класс, сказал: «Здравствуйте», достал два кукря (изогнутый нож) и нанес ножевое ранение учителю физики. Несколько классов закрыли до выяснения обстоятельств, а после вывели на улицу и отпустили домой. Учитель был госпитализирован, ученик — задержан», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

При этом ученица лицея отметила, что нападавший был «добрым» и «общительным» человеком.

«Как человек был достаточно добр ко всем, был достаточно общительным, к насилию склонен никогда не был. У него были друзья, все считали его достаточно добрым. Успеваемость была в порядке», — добавила она.

Ранее полиция в городе Березники Пермского края задержала школьника, напавшего на учителя с ножом.

«Ученик лицея совершил противоправные действия в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож», — рассказали в полиции.

Пострадавшая учительница была доставлена на подстанцию скорой помощи в Березниках. Врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое, женщина получила удар ножом в область шеи.