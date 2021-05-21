В Венгрии отменен масочный режим

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об отмене в стране обязательного масочного режима, а также большинства санитарных ограничений, сообщает Reuters.

Будут сняты требования об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте, отменен комендантский час, а также разрешены собрания более 500 человек в открытом пространстве.

Венгрия стала одной из первых стран Европейского союза, которые закупили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», по результатам проведенных по заказу венгерского правительства исследований, «Cпутник V» оказался лучшей вакциной в стране.

Ранее лаборатория в Венгрии подтвердила надежность «Спутника V», поставленного в Словакию.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».