Биолог рассказал, как комары выбирают своих жертв

Сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в эфире радио Sputnik рассказал о том, как и по какому принципу комары выбирают, у кого высосать кровь.

«Комары выбирают жертву, полагаясь на свои органы чувств, как и все прочие существа. Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло. Можно услышать много полумифических рассказов, что люди с какой-то группой крови привлекают комаров. Но на самом деле все несколько проще: если человек активно потеет, то комарам его легче найти», — рассказал Марьинский.

По его словам, среди группы людей комары в первую очередь будут ориентироваться на самого вспотевшего.

«Когда люди идут в группе, например по лесу, или сидят на веранде, пьют чай, то после того, как комары уже нашли группу людей, они не очень выбирают, кого кусать, а кого нет. Нельзя исключать, что у них есть предпочтения, но когда люди в группе, то предпочтения не настолько ярко выражены. Комары «липнут» к человеку, который активно потеет, но после него они обязательно переключатся на тех, кто есть рядом», — пояснил ученый.

Ранее найденное в Косово насекомое назвали в честь коронавируса.