Появились подробности уголовного дела в отношении чиновниц Минпромторга

Заместитель главы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Покидышева и экс-директор этого департамента Ольга Колотилова, по данным следователей, могли входить в преступную группу. Речь идет о похищении полмиллиарда рублей на закупках иностранных лекарств для сертификации в России, передает «Коммерсант».

Показания о том, что задержанные причастны к хищениям, дали предприниматели, которые утверждают, что отблагодарили чиновниц деньгами и дорогими подарками.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что речь идет о хищении почти 500 млн руб.

«Средства были похищены путем «виртуальной» закупки медикаментов, которые в действительности не производились», — сказал парламентарий, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, предполагаемые хищения совершались в 2013–2014 годах. Тогда Минпромторг объявил несколько конкурсов на закупку лекарств за границей для их последующей сертификации. Сведения подтвердили источники близкие к следствию. Поясняется, что данные сделки якобы проводились с помощью фирм-посредников. Со временем организации поступили недобросовестно с Минпромторгом, допускают следователи.

Самих подозреваемых в краже денег задержали и арестовали в прошлом году. Находясь под стражей, фигуранты дела стали сотрудничать со следствием. По их словам, выигрывать контракты удавалось благодаря взяткам чиновникам и дорогим подаркам.

Известно, что Ольга Покидышева и Ольга Колотилова были задержаны сотрудниками ФСБ и доставлены в центральное здание Следственного управления России в Техническом переулке. Покидышева и Колотилова свою вину во время суда отрицали. Следственные действия в настоящий момент продолжаются.

В четверг, 20 мая, суд арестовал Колотилову на 2 месяца.