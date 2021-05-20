Консультант по этикету оценила появление Зеленского в русской косоворотке

Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева объяснила появление президента Украины Владимира Зеленского в русской косоворотке в День вышиванки. Об этом сообщает Life.

По ее словам, подбором гардероба президента должна заниматься служба протокола.

«Но такие люди, как Зеленский, мало обращают внимание на профессионалов, потому что сами непрофессионалы в своем деле <...> видимо, Зеленский решил, что раз он такой умный и прыгнул в президенты, то и с вышиванкой справится», — заявила Николаева.

Она отметила, что лидер Украины хорош как артист и юморист, но в политике он не отличается профессионализмом.

При этом Николаева подчеркнула, что ошибка Зеленского указывает на сильную близость народов двух стран.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский поздравил граждан Украины с Днем вышиванки в русской косоворотке.

Комментируя конфуз украинского лидера, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, в чем заключаются особенности кроя рубашки-косоворотки.