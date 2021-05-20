В лесу под Казанью найдены драгоценности на 160 миллионов рублей

Сотрудники полиции установили местонахождение ювелирных изделий на сумму 160 млн рублей, которые были похищены в Казани во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Волк рассказала, что в июле 2018 года на территории Казанской ярмарки при погрузке партии драгоценностей, принадлежащих одной из российских ювелирных компаний был похищен чемодан с сертифицированными бриллиантами и украшениями на общую сумму свыше 160 млн рублей. Пропажа обнаружилась в аэропорту. Было возбуждено уголовное дело о краже.

По словам Волк, похитителем оказался гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро, он участвовал в упаковке багажа.

«Мужчина был объявлен в международный розыск, заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В сентябре 2019 года обвиняемый был задержан на территории Аргентины, в марте 2021 года его экстрадировали в Россию, а в апреле доставили из Москвы в Татарстан», — заявила Волк.

Колумбиец рассказал, что похищенные изделия он закопал в лесополосе одного из районов Казани. Обвиняемый не указал точное место тайника, поэтому полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В результате было обнаружено и изъято четыре мешка с драгоценностями. В ближайшее время они будут переданы законному владельцу, заключила Волк.

Ранее Аргентина экстрадировала в Россию колумбийца, который обвиняется в краже драгоценностей на 160 млн рублей.