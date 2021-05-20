Российские силовики перехватили 810 кг героина, следовавших в ЕС

Российские правоохранители совместно с коллегами из Киргизии изъяли крупнейшую за последнее время партию героина. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной таможенной службы.

Отмечается, что партия наркотика в 810 кг следовала из Афганистана, Ирана и Пакистана в Западную Европу.

«В отношении участников преступной группировки возбуждено 2 уголовных дела по ч.4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы, вплоть до пожизненного», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, участники преступной группы намеревались поставить героин партиями по 200 килограммов в Нидерланды.

Ранее полиция Косово задержала рекордную партию кокаина в 400 кг, которая была замаскирована в грузе импортного мяса, доставленного морем в Албанию. По информации правоохранительных органов, контейнер с мясом прибыл морем из Бразилии в албанский порт Дуррес 17 дней назад. Там его перегрузили на фуру, которая поехала в Косово, где полиция задержала его в понедельник, 17 мая, возле поселка Липлян.