В России могут создать перечень граждан, отказавшихся от азартных игр

В России может появиться единый стоп-лист азартных игроков, фигурантам которого будет запрещено делать ставки в казино, у букмекеров и в онлайн-тотализаторах. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Ассоциацию юристов России (АЮР).

Отмечается, что человек сможет самостоятельно внести себя в этот список, или это может произойти по решению суда, в который обратятся родственники азартного игрока.

«Законопроект предполагает создание единого списка граждан, отказавшихся от участия в азартных играх. В таком случае ни в казино, ни в букмекерских конторах, ни в онлайн-тотализаторах у граждан не будут принимать ставки», – сообщил председатель правления АЮР Владимир Груздев.

По его словам, в случае включения человека в этот список через суд, его признают ограничено дееспособным, что предполагает установление попечительства над ним.

Груздев отметил, что это может произойти в том случае, если суд установит, что результатом пристрастия к азартным играм явилось тяжелое материальное положение семьи этого человека.

«По данным судебного департамента при Верховном суде России, суды в течение 2020 года удовлетворили 837 заявлений о признании гражданина ограниченно дееспособным», – сказал Груздев.

Отмечается, что если человек самостоятельно включит себя в этот список, подать заявление на исключение из стоп-листа он сможет не раньше чем через год.