Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что замена мигрантов заключенными должна быть добровольной. Об этом сообщает ТАСС.

«Полагаю, что это должно быть добровольным решением заключенных, которые получат возможность сокращения срока. А заработная плата, часть которой может идти на более комфортное проживание и питание, позволит накопить средства к моменту выхода на свободу», — сказал Титов.

Он добавил, что общался с подследственными в СИЗО, и подчеркнул, что «отсутствие какой-либо деятельности для них - настоящая мука».

По его словам, крайне важно предложить заключенным прозрачную и понятную юридическую базу для оформления трудовых отношений, чтобы их права соблюдались должным образом.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов российскими заключенными.

Член ОНК Москвы Ева Меркачева заявила, что считает предложение ФСИН привлекать заключенных к работам, на которых сейчас заняты трудовые мигранты, удачным. По ее мнению, многие заключенные хотели бы работать и получать зарплату.