Объем мер соцподдержки в 2020 году превысил 10 трлн рублей

Объем мер социальной поддержки в 2020 году превысил 10 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, это на 1,5 трлн больше, чем в 2019 году.

Ранее Минтруд заявил, что увеличенные больничные по уходу за детьми будут выплачивать с сентября. Как отметили в пресс-службе Минтруда, выплата больничных будет осуществляться в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа, если больничный выдан для ухода за болеющим ребенком до 7 лет. Деньги будут получать 1,5 млн родителей ежегодно.

Данные меры не приведут к увеличению расходов работодателей, подчеркнули в министерстве. Деньги будут перенаправляться напрямую из Фонда социального страхования, который сам произведет расчет на основании больничного листа, никакие дополнительные документы гражданам предоставлять не нужно.

Отмечается, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа.