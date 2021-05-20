Привитым одобренными ВОЗ и ЕМА вакцинами разрешили взъезд в Евросоюз

Привитым одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) вакцинами разрешили взъезд в Евросоюз. Об этом говорится в заявлении совета ЕС.

Уточняется, что государства-члены ЕС должны отменить ограничения на несущественные поездки для путешественников из стран, не входящих в союз, которые получили последнюю рекомендованную дозу вакцины, одобренной EMA, по крайней мере за 14 дней до прибытия.

При этом, как сообщает Совет, если Евросоюз открывает границы гражданам какой-то страны, то эта страна должна ответить взаимностью, то есть тоже разрешить въезд европейским туристам.

Ранее сообщалось, что Брюссель обновляет правила поездок в Евросоюз для жителей третьих стран, сообщили в Еврокомиссии. Снимаются ограничения для тех, кто привился одобренными в ЕС вакцинами от коронавируса. В их число входят вакцины от AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Российскую вакцину «Спутник V» ЕС пока не одобрил.