В Госдуме прокомментировали идею о финансовой ответственности россиян за здоровье

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с «Газетой.Ru» оценил заявление заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой о том, что граждане, которые не хотят заниматься своим здоровьем, должны нести финансовую ответственность.

«Каждый гражданин должен осознавать, что здоровье — это его собственность, и, как он к ней будет относиться, так организм себя и будет вести. Речь, видимо, идет про это. А если он плохо относится к своей собственности, то, естественно, здесь вступает медицина, государственные затраты на лечение», — сказал Тумусов.

Он также обратил внимание на то, что на данном этапе важно прививать людям понимание важности заботы о собственном здоровье.

При этом депутат подчеркнул, что нельзя стимулировать граждан заниматься своим здоровьем посредством экономического давления.

«Я против всяких финансовых нагрузок из-за того, что люди плохо к себе относятся. Сначала мы должны изменить сознание людей, объяснить им, что здоровье — это их собственность. Это не вопрос одного дня, но принимать меры экономического давления на население ни в коем случае нельзя», — считает парламентарий.

Ранее Ракова напомнила россиянам об обязанности заниматься своим здоровьем.

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность за это должен нести», — сказала она, выступая на Московском международном онкологическом форуме.