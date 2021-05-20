Мишустин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства предложил включить вакцинацию от коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Она (вакцинация) должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок», — отметил он.

Кроме того, он отметил, что на данный момент соответствующие изменения в закон об иммунопрофилактике уже подготовлены.

«У людей и дальше будет возможность бесплатно вакцинироваться. Предусмотрим для этого необходимое дополнительное финансирование. В текущем году направим свыше 26 млрд рублей», — сказал он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что иногда вакцинация может быть обязательной в государственных интересах.

В России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 20 мая зарегистрировано 4 965 676 случаев заражения, выздоровели 4 581 787 человек, умерли 116 965.