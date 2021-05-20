Глава СПЧ одобрил идею ФСИН использовать труд заключенных вместо мигрантов

Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в беседе с «Газетой.Ru» поддержал предложение директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова заменить в России трудовых мигрантов заключенными.

По словам правозащитника, основным условием, при котором такая инициатива будет соответствовать правам заключенных, — это добровольный характер таких работ.

«Если заключенным будет предложена работа, и они добровольно на нее согласятся, если она будет определенным образом оплачиваться, то почему нет. Начальник ФСИН сказал, что это будет не ГУЛАГ. Далее надо будет разбираться в деталях, какие есть предложения», — сказал Фадеев.

Фадеев обратил внимание на то, что во многих российских колониях отсутствует возможность для заключенных реализовывать свой трудовой потенциал.

«Есть проблема: далеко не все осужденные заняты работой, далеко не во всех российских колониях есть работа. Это очень серьезная проблема, потому что сидеть за колючей проволокой без работы гораздо тяжелее, чем сидеть с работой», — рассказал он.

По словам главы СПЧ, в случае принятия этой идеи важно ее начинать «с небольших объемов, чтобы отладить такую организационную технологию».

Ранее Калашников выступил с соответствующим предложением на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

«Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия. Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату», — пояснил руководитель ФСИН.