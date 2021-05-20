Главный следователь московской полиции решила уйти в отставку

Руководитель Главного следственного управления полиции Москвы генерал-майор Наталья Агафьева уходит в отставку. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД России.

Отмечается, что Агафьева подала рапорт на увольнение по выслуге лет. Она работала в органах внутренних дел с 1978 года, на руководящих должностях — с 1985 года.

Генерал-майор возглавляла столичное следственное управление более шести лет. За время службы она «выстроила и реализовала эффективную систему методик расследования отдельных видов преступлений, характерных для столичного региона». В ведомстве уточнили, что разработанная Агафьевой система позволила возместить потерпевшим ущерб от преступления.

Днем ранее в РБК появилась информация, что главный следователь написала рапорт об увольнении, но официального подтверждения этого не было. Также сообщалось, что место Агафьевой может занять первый заместитель начальника ГСУ Александр Галицкий.