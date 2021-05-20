Мишустин поручил Чернышенко лично разобраться с развитием Долины гейзеров

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко после того, как на проблему обратил внимание президент лично, разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края», – подчеркнул Мишустин.

По его словам, на данный момент необходимо продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами данного уникального объекта с учетом его статуса особо охраняемой природной территории. Также он добавил, что в будущем необходимо разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике в соответствии с экологическим законодательством и масштабировать этот опыт на другие подобные российские территории.

Чернышенко должен провести встречу для обсуждения развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки. В мероприятии примут участие руководство и представители министерства природных ресурсов, министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Ростуризма, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что его задело заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах, которые «все вытопчут» в Долине гейзеров на Камчатке, если их там будет много.