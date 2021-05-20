В России предложили запретить СМИ упоминать личные данные преступников

Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить распространение информации о лицах, совершивших массовые убийства. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, передает RT.

Политолог напомнил, что после недавней стрельбы в Казани и расстрела учащихся в Керчи в 2018 году в СМИ и социальных сетях начали активно распространяться персональные данные подозреваемых.

По мнению Орлова, именно широкого освещения информации о себе и добиваются подобные преступники.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в законодательство понятия «информационное забвение» для подобного рода преступников, а именно: ввести запрет для СМИ на упоминание личной информации, в том числе имени и фамилии совершившего массовое убийство, на распространение фото- и видеоматериалов с изображением преступника», — говорится в письме.

Кроме того, эксперт предложил обязать соцсети оперативно удалять контент о предполагаемых злоумышленниках, а также публикации самих подозреваемых, которые были размещены в сети до совершения преступления.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал СМИ не сообщать о стрельбе в школах.