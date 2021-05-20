Онколог перечислил симптомы для срочного обращения к врачу

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков перечислил симптомы, с которыми нужно обращаться к врачу. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

По словам специалиста, важно своевременно обратиться за медицинской помощью, если человек заметил у себя немотивированную потерю веса, слизь или кровь в кале или в выделениях из соска у женщин, а также наличие уплотнений или изменение давно существующих родимых пятен.

«Эти изменения должны быть поводом максимально раннего обращения к врачу», – подчеркнул Хатьков.

Ранее хирург и онколог Иван Карасев рассказал о внешних признаках предракового состояния. По его словам, частое покашливание, затрудненное дыхание, воспаление и хроническая осиплость голоса могут указывать на наличие новообразований (полипов) на слизистой оболочке гортани или голосовых связках.

Кроме того, врач и телеведущий Александр Мясников назвал признак рака, который встречается только у мужчин.