В МВД назвали условие продления пребывания в России для незаконных мигрантов

Российское Министерство внутренних дел может продлить незаконным мигрантам пребывание в стране, если транспортное сообщение с их странами не восстановлено из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Срок пребывания таких мигрантов в России может быть продлен до 90 дней, рассказали в министерстве. При этом мигрантам необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД по месту пребывания.

По данным ведомства, с марта 2020 году Россию не покинула около 1,6 млн мигрантов, чей разрешенный срок пребывания в стране уже закончился. При этом правовой статус примерно 400 тысяч человек был урегулирован, около 450 человек были депортированы специально организованными рейсами.

Ранее в МВД России назвали девять оснований для отказа иностранцам в получении российского гражданства.