Уволен полицейский, обнародовавший видео допроса напавшего на школу в Казани

Полицейский, снявший на видео первый допрос стрелявшего в казанской школе Ильназа Галявиева, уволен из органов внутренних дел, сообщает KazanFirst со ссылкой на соответствующий приказ министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.

По данным издания, речь идет об оперуполномоченном отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела полиции №12 «Гвардейский» по фамилии Шарафеев.

«В отношении Шарафеева было принято решение об увольнении за совершении поступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел», – цитирует СМИ текст приказа.

Кроме того, его непосредственный начальник был переведен на нижестоящую должность из-за того, что не следил за деятельностью подчиненного и допустил распространение видеозаписи.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. Будет проведена экспертиза, которая определит его вменяемость.