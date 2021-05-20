В России обнаружили нового возбудителя коклюша

В России обнаружена новая бактерия, вызывающая заболевание, похожее на коклюш. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора.

По словам экспертов, бактерия Bordetella holmesii вызывает те же симптомы, что и уже известный возбудитель коклюша Bordetella pertussis, однако заболевание протекает в более легкой форме.

На данный момент в России уже разработали специальный ПЦР-тест, способный выявлять и нового, и старого возбудителя болезни. При этом существующая вакцина от коклюша не защищает от заболевания, вызываемого Bordetella holmesii.

«Мы будем проводить дальнейшие исследования по необходимости внесения новых компонентов в вакцину и дополнительной вакцинации», – сообщила изданию замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Зарубежные ученые изучают новую бактерию уже десять лет, однако в России ее ранее не выявляли. По данным зарубежных экспертов, длительность заболевания, вызываемого новым возбудителем, составляет 80 дней, оно протекает легче, чем коклюш. При этом ни одного летального исхода после заражения Bordetella holmesii на данный момент не зарегистрировано.