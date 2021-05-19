ВОЗ включила индийский штамм COVID-19 в список наиболее опасных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила индийский штамм коронавирусной инфекции в список самых опасных. Такое заявление в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она рассказала, что по предварительным данным из Индии, такой вариант коронавируса «имеет более высокие темпы роста переносимости с человека на человека, чем другие», которые также циркулируют в этой стране. По словам представителя ВОЗ, там есть несколько штаммов COVID-19.

Вуйнович отметила, что в ближайшие недели будут опубликованы результаты исследования индийского штамма коронавируса. Она добавила, что ВОЗ будет и дальше наблюдать за каждым случаем заражения отдельно.

В мае стало известно, что у иностранных студентов Ульяновского государственного университета выявили индийский штамм COVID-19. По информации регионального Минздрава, иностранные студенты прибыли из Индии в конце апреля – начале мая. В настоящее время на лечении в стационарах находятся 52 иностранных студента.

Ранее в ВОЗ сообщили, что индийский штамм коронавируса содержит мутации, делающие его устойчивым к антителам.

Индия продолжает занимать второе место в мире по числу зарегистрированных случаев COVID-19. Согласно последним данным индийского Минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 25,4 млн, вылечились свыше 21,9 млн пациентов, скончались свыше 283 тыс. человек.