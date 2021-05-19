Андрей Шмаров покидает пост главного редактора «Ведомостей»

Главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров покидает свой пост. Соответствующее заявление опубликовало само издание.

Отмечается, что сегодня был последний день Шмарова в этой должности. В заявлении также уточняется, что исполняющим обязанности главного редактора газеты с 20 мая 2021 года назначена Ирина Казьмина, ранее занимавшая пост заместителя генерального директора по редакционному развитию АО «Бизнес Ньюс Медиа».

Решение о прекращении трудового договора Андрея Шмарова принято по соглашению сторон, подчеркнули в «Ведомостях».

«Мы благодарим Андрея Шмарова за проделанную работу и желаем удачи во всех дальнейших начинаниях», — отметил председатель совета директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа» Иван Еремин.

Шмаров был исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» с марта 2020 года, сменив на этом посту Илью Булавинова. Ранее он работал экономистом в НИИ Госплана СССР и научным редактором в «Коммерсанте». Также он один из основателей журнала «Эксперт» и сотрудничал со «Снобом» и «Дождем».

«Ведомости» — ежедневная деловая газета, основанная в 1999 году. Издание выходит 5 раз в неделю по будням на 12—16 полосах. Ежемесячно сайт www.vedomosti.ru посещает более 2,5 млн уникальных посетителей.