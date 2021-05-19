Андрей Шмаров покидает пост главного редактора «Ведомостей»

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Андрей Шмаров (кадр из видео) Андрей Шмаров (кадр из видео)
Андрей Шмаров (кадр из видео)
Телеканал «Дождь»

Главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров покидает свой пост. Соответствующее заявление опубликовало само издание.

Отмечается, что сегодня был последний день Шмарова в этой должности. В заявлении также уточняется, что исполняющим обязанности главного редактора газеты с 20 мая 2021 года назначена Ирина Казьмина, ранее занимавшая пост заместителя генерального директора по редакционному развитию АО «Бизнес Ньюс Медиа».

Решение о прекращении трудового договора Андрея Шмарова принято по соглашению сторон, подчеркнули в «Ведомостях».

«Мы благодарим Андрея Шмарова за проделанную работу и желаем удачи во всех дальнейших начинаниях», — отметил председатель совета директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа» Иван Еремин.

Шмаров был исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» с марта 2020 года, сменив на этом посту Илью Булавинова. Ранее он работал экономистом в НИИ Госплана СССР и научным редактором в «Коммерсанте». Также он один из основателей журнала «Эксперт» и сотрудничал со «Снобом» и «Дождем».

«Ведомости» — ежедневная деловая газета, основанная в 1999 году. Издание выходит 5 раз в неделю по будням на 12—16 полосах. Ежемесячно сайт www.vedomosti.ru посещает более 2,5 млн уникальных посетителей.