«Душа компании»: друзья рассказали о погибшем в Белоруссии летчике

Друзья и знакомые одного из двух летчиков потерпевшего в Барановичах крушение самолета Никиты Куконенко поделились с «Газетой.Ru» своими воспоминаниями о пилоте.

Школьный друг Владимир рассказал о том, что Никита был отличником.

«Я с ним учился до 5-го класса в средней школе №15 г. Полоцка. Он был веселым парнем, коммуникабельным и был отличником», — вспоминает он.

Друзья также отмечали, что Никита был уверенным и целеустремленным человеком.

«Сколько я его знал, всегда был жизнерадостным, позитивным человеком. Никогда не сомневался ни в чем, шел только вперед. Всегда улыбался и трудностям смотрел в лицо тоже с улыбкой, верил в себя и свои мечты», — делится Егор.

Друзья и знакомые также обращали внимание на то, что Куконенко был душой компании.

«Человеком он был потрясающим, добрым, веселым, всегда был душой компании и готов был прийти на помощь. Это невосполнимая утрата для всех нас», — рассказывает Арина.

«Могу с уверенностью сказать, что он веселый, харизматичный, активный и смелый парень. Душа компании, с ярко-выраженными лидерскими качествами». — добавляет Владислав.

Ранее в Министерстве обороны Белоруссии рассказали, что при крушении в Барановичах учебно-боевого самолета Як-130 погибли двое летчиков.

«Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в результате крушения погибли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Андрей Ничипорчик и лейтенант звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб Никита Куконенко.