Главный следователь Москвы Агафьева подала рапорт об увольнении

Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве, начальник Главного следственного управления, генерал-майор юстиции Наталья Агафьева написала рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к столичному главку.

Также информацию подтвердил источник в центральном аппарате МВД, уточняет издание.

Как заявил один из источников, в данный момент руководитель следствия находится в отпуске. По его словам, Агафьева написала рапорт по собственному желанию в связи с достижением пенсионного возраста.

В качестве наиболее вероятного кандидата на место руководителя столичного следствия собеседник, близкий к главку, назвал первого заместителя начальника ГСУ Александра Галицкого. Уточняется, что в настоящее время Галицкий исполняет обязанности начальника ГСУ.

Кроме того, среди потенциальных кандидатов источник, близкий к главку, назвал заместителя начальника следственного департамента МВД России, полковника Виктора Городкова, а также заместителя начальника ГСУ по Московской области — начальника следственной части Игоря Фролова.

На должность замначальника ГУ МВД по городу Москве – начальника главного следственного управления Агафьева была назначена в 2014 году указом президента. За период несения службы в органах внутренних дел награждена: медалями «За отличие в службе» I, II, III степени, «За доблесть в службе», нагрудным знаком «Лучший следователь».