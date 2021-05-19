В театре «Ромэн» сообщили детали госпитализации Сличенко

В администрации театра «Ромэн» заявили «Газете.Ru» о том, что причиной госпитализации народного артиста СССР Николая Сличенко стали плановые обследования.

«Плановая госпитализация. Да, он в Боткинской больнице на плановом обследовании», — сообщили представители театра.

Ранее Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник сообщал, что Сличенко госпитализирован в одну из московских больниц.

19 мая актеру вызвали бригаду скорой помощи — у него обострилась болезнь легких.

Сообщается, что он уже проходил лечение в связи с этой болезнью, однако терапия не помогла. Медики приняли решение о госпитализации Сличенко в реанимацию.

Сличенко с 1977 года является художественным руководителем музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн». Обладатель нескольких государственных наград. Снимался в фильмах «Олеко Дундич», «Свадьба в Малиновке».