Медведев допустил обязательную вакцинацию в интересах государства

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5... Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что иногда вакцинация может быть обязательной в государственных интересах. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Медведев сделал во время пленарного заседания Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 3/4: вакцинация правом».

«Мне кажется, что позиция, которая была занята целым рядом европейских институтов, вполне разумна, поскольку прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление», — сказал зампред Совбеза.

Он также добавил, что власти «исходят из добровольности прививок», однако иногда в интересах защиты подавляющего большинства населения вакцинация может носить общеобязательный характер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени будет запущена в гражданский оборот четвертая вакцина от коронавируса.

6 мая была зарегистрирована облегченная версия вакцины НИЦЭМ имени Гамалеи — «Спутник Лайт». Эффективность этого однокомпонентного препарата оценивается в 79,4%. Как рассказал директор центра Александр Гинцбург, действовать вакцина будет 4-5 месяцев. В гражданский оборот она пока не поступила.