Медведев допустил обязательную вакцинацию в интересах государства

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что иногда вакцинация может быть обязательной в государственных интересах. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Медведев сделал во время пленарного заседания Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 3/4: вакцинация правом».

«Мне кажется, что позиция, которая была занята целым рядом европейских институтов, вполне разумна, поскольку прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление», — сказал зампред Совбеза.

Он также добавил, что власти «исходят из добровольности прививок», однако иногда в интересах защиты подавляющего большинства населения вакцинация может носить общеобязательный характер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени будет запущена в гражданский оборот четвертая вакцина от коронавируса.

6 мая была зарегистрирована облегченная версия вакцины НИЦЭМ имени Гамалеи — «Спутник Лайт». Эффективность этого однокомпонентного препарата оценивается в 79,4%. Как рассказал директор центра Александр Гинцбург, действовать вакцина будет 4-5 месяцев. В гражданский оборот она пока не поступила.