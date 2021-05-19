Лавров сыронизировал над корреспондентом «Би-би-си» из-за ситуации с микрофонами

Глава российского Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на поведение корреспондента местного бюро «Би-би-си». Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет о ситуации во время пресс-конференции в Душанбе.

Российский министр начал свое выступление со слов «мы провели очень содержательные переговоры». В скором времени к нему подбежал с микрофонами корреспондент «Би-би-си» и «Радио свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов)*. Журналист прервал Лаврова и стал устанавливать микрофоны на стол.

«Это «Би-би-си» такие манеры практикует?» — сыронизировал российский министр, улыбнулся и продолжил дальше речь.

Сотрудник СМИ не стал отвечать главе российского ведомства и отдалился от стола. Затем Лавров продолжил отвечать присутствующим журналистам.

Лавров 19 мая планирует провести переговоры в столицах Таджикистана и Исландии Душанбе и Рейкьявике.

Ранее сообщалось, что Лавров и глава Госдепа США Энтони Блинкен проведут встречу 19 мая. Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета.