Макрон отметил открытие террас во французских кафе чашкой кофе

Президент Франции Эммануэль Макрон в компании премьер-министра страны Жана Кастекса отметил первый день работы террас французских кафе и ресторанов после шести месяцев их закрытия чашкой кофе, сообщает телеканал «BFMTV».

Политики посетили одно из заведений вблизи Елисейского дворца.

«Мы должны оставаться осторожными и действовать коллективно перед лицом эпидемии», — заявил Макрон журналистам телеканала.

Он также отметил, что динамика числа заболевших снижается, что является хорошим знаком для Франции и обусловило отмену ограничений.

Ограничения на работу террас в кафе, барах и ресторанах во Франции были введены в октябре 2020 года в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. В среду, 19 мая, также вступает в силу отмена ограничений работы заведений культуры — музеев, театров и кинотеатров.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с запозданием выпил обещанную пинту пива по случаю ослабления ограничений на работу пабов и баров.