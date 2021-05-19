Врач объяснил, как отличить коронавирус от сезонной аллергии

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что сезонную аллергию во время цветения весной и летом можно запросто перепутать с COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам медика, спутать с аллергией заражение можно из-за похожих симптомов.

«Формально у коронавирусной инфекции есть симптомы, схожие с сезонной аллергией. И при респираторном аллергозе, и при COVID-19 могут отмечаться заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный синдром», — рассказал Поздняков.

Медицинский специалист отметил, что в случае заболевания коронавирусом чаще выражен интоксикационный синдром.

При этом аллергия характеризуется выраженными респираторными проявлениями при относительно сохранном самочувствии. У людей может отсутствовать интоксикация, когда наблюдаются быстрая утомляемость и сильная слабость.

Врач также обратил внимание, что если человек не первый раз сталкивается с аллергий, то он будет знать время года, когда нужно тщательнее следить за самочувствием.

«Поэтому часть пациентов, особенно без «аллергического стажа», связывают появление респираторной симптоматики не с аллергией, а с другими заболеваниями», — подчеркнул он.

Для того чтобы установить диагноз и подобрать лекарства, стоит обратиться за квалифицированной медицинской помощью, пояснил Поздняков.

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