Затопленная 70 лет назад деревня появилась из-под воды в Италии

Итальянская деревня Курон в Южном Тироле, затопленная несколько десятков лет назад, появилась из-под воды озера Лаго-ди-Резия. Жители увидели ее благодаря ремонтным работам на местном водохранилище. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что во время ремонта рабочие временно осушили озеро, и местные жители увидели ступени, подвалы, обломки стен и каменные балки.

Одна из посетительниц места по имени Луиза Ассолини отметила, что во время прогулки среди руин бывшей деревни испытала «странное чувство».

Деревня Курон была затоплена в 1950 году, когда власти решили построить плотину и соединить два природных озера в большое водохранилище — несмотря на протесты местных жителей. На дне оказались более 160 домов. Их владельцев обеспечили новым жильем. Некоторые захотели остаться в новом поселке, построенном неподалеку.

Ранее группой археологов во главе с бывшим генеральным секретарем Верховного совета древностей Египта Захи Хавассом был обнаружен затерянный «золотой город», основанный более трех с половиной тысяч лет назад.