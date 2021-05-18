Хинштейн поспорил с ФСИН о мошеннических кол-центрах в колониях

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн не согласился с утверждением Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) об отсутствии в российских исправительных учреждениях мошеннических колл-центров. Слова парламентария приводит РБК.

«К сожалению, такие колл-центры, или маленькие артели по обзвону доверчивых граждан, вопреки заявлению руководства ФСИН России, существуют», — заявил Хинштейн.

При этом, по его словам, проблема носит меньший масштаб, чем четыре-шесть лет назад. Этому поспособствовало возбуждение большего количества уголовных дел, связанных с такими преступлениями.

Кроме того, депутат отметил, что у российских правоохранительных органов появилась возможность блокировать номера и телефоны в местах лишения свободы, что также должно усложнить осужденным доступ к средствам связи.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников сообщил, что в российских колониях и следственных изоляторах не существует мошеннических колл-центров, используемых для вымогания денег у граждан,

10 марта президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в колониях и СИЗО. В марте Калашников заявлял, что полностью лишить осужденных в исправительных колониях и следственных изоляторах мобильной связи на данный момент не удалось, ежегодно у них находят десятки тысяч сотовых телефонов.