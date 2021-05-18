Умер звезда сериала «Бетховен» Чарльз Гродин

Звезда сериала «Бетховен» Чарльз Гродин умер на 86-ом году жизни, сообщает телеканал ABC News.

По словам сына Гродина, актер скончался у себя дома в городе Уилтон, штат Коннектикут, от рака костного мозга.

Артист известен своими ролями в комедийных фильмах «Бетховен» и «Бетховен-2», а также в картинах «Ребенок Розмари», «Уловка-22», «Разбивающий сердца», «Кинг-Конг» и «Успеть до полуночи».

На протяжении 1990-х и начала 2000-х Чарльз Гродин вел развлекательную программу «The Charles Grodin Show» на CNBC и был политическим обозревателем на CBS. По данным ABC News, в 90-е годы он зарекомендовал себя как либеральный комментатор на радио и телевидении. Он также писал пьесы и телевизионные сценарии, получив премию «Эмми» за работу на шоу Пола Саймона в 1997 году. Актер является автором нескольких книг, в которых с юмором размышляет о своих взлетах и ​​падениях в шоу-бизнесе.

«Бетховен» — американская семейная комедия 1992 года, первый фильм одноименной киносерии, снятый режиссёром Брайаном Левантом.