Завершено расследование дела экс-схимонаха Сергия

Расследование уголовного дела в отношении бывшего схимонаха Сергия завершено, сообщил один из его адвокатов Павел Бабиков в беседе с ТАСС.

«Обвинение остается то же самое, в утяжеление дополнительных обвинений не предъявлялось. Мы приступаем к ознакомлению с материалами дела», — рассказал представитель защиты.

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) был отлучен от церкви по решению церковного суда Екатеринбургской епархии. Он продолжил совершать богослужения в Среднеуральском женском монастыре, несмотря на обязательство перед епархией покинуть монастырь. Митрополия назвала эту ситуацию захватом.

29 декабря бывшего священнослужителя задержали, а позже арестовали. Его обвинили в доведении до самоубийства. Также на бывшего схимонаха завели дела по статьям «Самоуправство» и «Нарушение права на свободу совести».

В феврале этого года в Среднеуральском женском монастыре проходили обыски. Следователи заявляли, что силовики пытались найти прислужника экс-схиигумена Сергия Силуана. По данным следствия, он может быть причастен к тройному убийству, совершенному в 1999 году.

Ранее судебные приставы получили решение суда о запрете проживания людей в Среднеуральском женском монастыре, который ранее был подконтролен Сергию. На данный момент все выселенные покинули монастырский комплекс.