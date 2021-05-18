Суд взыскал с Навального 30 тысяч рублей по иску Пригожина

Черемушкинский суд Москвы взыскал по 30 тыс. рублей с Алексея Навального и Владимира Милова по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании Пригожина «Конкорд».

«Несмотря на попытки избежать ответственности за свои действия, Милов и Навальный, согласно позиции суда, признаны распространителями оскорбительных данных на YouTube-канале Навальный Live», — заявили в компании.

В соответствии с решением суда, Навальный и Милов обязаны удалить порочащие сведения в течение 10 дней, за каждый день сверх этого срока им будет назначаться штраф в размере 1 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Люблинский суд Москвы также частично удовлетворил иск Пригожина к Навальному о защите чести и деловой репутации. Суд обязал Навального удалить порочащую информацию и опубликовать опровержение, а также выплатить бизнесмену 500 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.