В Госдуме поддержали проект о запрете участия в выборах причастных к экстремизму

В Государственной думе в первом чтении приняли проект о запрете участия в выборах в парламент граждан, которые причастны к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данные изменения будут внесены в закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания».

Отмечается, что ограничения распространяются на: членов коллегиального руководящего органа, учредителей, руководителей и их заместителей, глав структурного подразделения и их заместителей, членов, участников, работников экстремистской или террористической организации, а также граждан, предоставлявших деньги, имущественную, организационно-методическую, консультативную и иную помощь.

Кроме того, в документе устанавливаются временные рамки запрета. Для обычных участников и оказывающих помощь срок составляет три года со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности террористической или экстремистской организации.

Соавтор законопроекта, председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев подчеркнул, что для учредителей и руководителей разного уровня ограничения действуют в течение пяти лет.

По его мнению, введение данных мер оправдано, учитывая особый статус депутата.

На данный момент нужно исключить возможность использования парламентской трибуны гражданам с крайними взглядами, которые основываются на идеологии радикализма, ксенофобии и религиозной нетерпимости, для пропаганды и оправдания своих идей, а также вербовки новых сторонников, добавил Пискарев.

Ранее комитет Госдумы по контролю и регламенту предложил принять в первом чтении законопроект о запрете участия в парламентских выборах лицам, причастным к экстремистским общественным или религиозным организациям.

4 мая соответствующий проект внесли в Государственную думу.